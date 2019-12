MADDALONI – Anche a Maddaloni si registrano danni provocati dai violenti temporali. Nei video che pubblichiamo in calce, si vedono 4 pini che sono stati abbattuti dalla furia del vento. Gli alberi hanno completamente ostruito la strada, via Grado, al momento bloccata. Tre sarebbero le famiglie rimaste isolate a causa dei grossi arbusti che non permettono il transito ai mezzi e alle persone.