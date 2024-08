I VIDEO. Michele Maravita si consola ad Ibiza col suo amico Geolier e Chiara Frattesi dopo il sequestro antimafia de “La Baita”

CASERTA – Sei mesi fa, precisamente il 22 febbraio scorso, il noto ristorante La Baita di Valle di Maddaloni, di proprietà della famiglia Maravita e teoricamente connessa a clan malavitosi, Belforte in primis, fu sequestrato dal tribunale su proposta della Dda. Il locale è rimasto aperto, ma con il congelamento delle quote proprietarie ed è gestito da un amministratore giudiziario.

Ma i mezzi della famiglia Maravita e di Michele in particolare sono cospicui anche grazie alla buona riuscita del ristorante La Baita, molto conosciuto negli ambienti vip napoletani, in pratica un ristorante dove si può mangiare carne rarissima e dove i conti sono spesso a quattro cifre.

L’autorità giudiziaria, a partire dalla Dda, sospetta che i capitali iniettati in questa iniziativa siano frutto di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite della criminalità organizzata.

Ripetiamo, questo è il punto di vista della magistratura inquirente che però, nel momento in cui ha ottenuto dal tribunale il sequestro del ristorante La Baita, ha sicuramente valorizzato l’idea che si è fatta della provenienza dei soldi di Maravita.

Come capita spesso per certi imprenditori (il pensiero non può non andare ai locali aperti da Filippo Capaldo, nipote di Michele Zagaria in quel di Tenerife) i capitali disponibili inducono a investire anche in luoghi ad altissima densità di presenze turistiche. Posti iconici che ormai sono letteralmente subissati dai quattrini dell’industria delle vacanze.

Michele Maravita ha aperto La Baita anche a Ibiza, luogo di estate scatenate e disinibite, meta prediletta dai giovani.

In queste ore sta impazzando su Tik Tok un video in cui si vede Maravita abbracciare Geolier, il rapper di Secondigliano. È evidente che i due si conoscessero ed è probabile che Geolier, al pari di tanti napoletani e tanti cittadini di Casal di Principe, San Cipriano, Casapesenna, ecc., conosca già bene la strada di Valle di Maddaloni.

Una concessione al gossip è doverosa. Già da diverse settimane si parlava del flirt tra Geolier e Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Questo video conferma tutto perché Chiara Frattesi ha trascorso una serata con il suo fidanzato e il suo amico Michele Maravita.