I VIDEO. Rissa tra studenti alla fermata, coinvolti anche i vigili urbani

SESSA AURUNCA (red.cro.) – Andrà tutto chiarito in queste ore perché un evento violento tra ragazzi dev’essere trattato con la massima attenzione e delicatezza. Poche ore fa, intorno alle 14, è esplosa una rissa tra due ragazzi alla fermata dei bus utilizzati dagli studenti a Sessa Aurunca. Nel caos è intervenuta anche la Polizia municipale, in controllo sulla zona come accade nei momenti di transito dei pullman scolastici. Pare che il ragazzo che si vede nel video abbia addirittura colpito al volto un vigile, ma cercheremo di capire se tutto ciò sia avvenuto oppure è un’ipotesi errata, probabilmente figlia del ferimento al volto nella caduta di uno dei caschi bianchi.