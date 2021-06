IC Laurenza di TEANO. Grande impegno degli alunni nel progetto di educazione civica

TEANO (Pietro De Biasio) La missione dell’educazione civica nelle scuole è quella di sviluppare cittadini informati e attivi. E anche studenti sempre più consapevoli di essere custodi del mondo in cui vivono. “Uno per tutti, tutti per uno…purché non rimanga indietro nessuno”, è il progetto che si è appena concluso presso l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza”.

Gli alunni delle classi quinte primaria hanno sviluppato attraverso quattro quadri scenici, in cui sono stati affrontati tematiche importanti quali: Scuola sicura, Legalità, Pace e Ambiente. I giovani allievi si sono esibiti attraverso alcune performance come la danza, la recitazione e il canto. Sono stati particolarmente attenti al rispetto di tutte le norme anti Covid indossando sempre la mascherina e mantenendo la dovuta distanza di sicurezza, pertanto, si sono esibiti senza la presenza del pubblico.

“La finalità principale del progetto, ha spiegato la maestra referente del progetto Loredana Sticca, è quella di voler sviluppare negli allievi una coscienza critica verso temi di fondamentale importanza, problematiche queste sempre più costanti che hanno spinto i “grandi della Terra” a sottoscrivere un programma per il bene comune. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile infatti è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU”.

In questa importante iniziativa educativa sono state coinvolte le maestre: Balletta Domenica, De Fusco Maria Grazia, Ferraro Sonia, Izzo Mariarosaria, Lautieri Monica, Melillo Silvia, Pino Eva e Vagliviello Rosa. “Un ringraziamento, ha concluso la maestra Loredana Sticca, ai genitori che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione del progetto e al preside che ha permesso la realizzazione, considerato il contesto storico che stiamo vivendo. Grazie per la disponibilità”. Un grande piacere ascoltare le parole dei bambini e riscontrare tanto sano entusiasmo nel presentare nuove idee per migliorare la nostra comunità.