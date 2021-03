Va a sbattere con l’auto contro un idrante e “toglie” l’acqua a tutta la città

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Nella giornata di ieri, martedì, intorno alle ore 14, in via Cadorna a Succivo un’auto è andata a sbattere contro un idrante stradale, danneggiandolo e provocando così l’interruzione dell’erogazione idrica in tutto il comune per circa mezz’ora.

Al momento non sono chiare le dinamiche per cui il conducente ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla sede stradale e danneggiando un idrante posto sul piazzale.

Inizialmente l’uomo è rimasto intrappolato, ma è stato estratto dall’auto dai soccorsi e affidato al personale del 118.

Ad annunciare dell’accaduto fonti ufficiali del comune di Succivo.