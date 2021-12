Ieri l’ultimo saluto a Raffaele, volato in cielo a soli 18 anni

SAN MARCELLINO/SANT’ARPINO/SANT’ ANTIMO (Lidia e Christian de Angelis) Grande partecipazione e dolore ai funerali del meraviglioso Raffaele D’Aponte. Ieri alle 13 presso il Santuario di Sant’Antimo si sono celebrati i funerali del 18enne deceduto dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Tanti i presenti per dirgli addio, tanti gli amici giunti in moto come desiderava la famiglia, essendo le due ruote la sua passione. Una giornata triste, grigia e malinconica, un addio che nessuno avrebbe voluto dare. Raffaele era orfano di padre, deceduto tempo fa, lascia nel dolore la madre Anna Capone e i fratelli Angelo, Alessandro, Luigi e la piccola Cristina. Al passaggio della bara bianca lacrime ed applausi, palloncini bianchi liberati in cielo per dirgli ciao. Toccanti le parole della madre Anna “Raffaele D Aponte ti amo ti amo ti amo sei la luce della mia vita il mio tutto ho bisogno di te amore mio figlio mio sono orgogliosa di te sangue mio vita tu ai un dono e quello di mettere sempre pace una bontà unica indescrivibile consola i tuoi fratelli Angelo D’aponte Alessandro D’Aponte Luigi D Aponte e Cristina e al leone di tuo padre!”