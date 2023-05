Il ballottaggio finisce al pronto soccorso. Nipote del nuovo sindaco e consigliere comunale feriti in un incidente

SAN FELICE A CANCELLO – Arriva qualche informazione in più su U.Nuzzo, nipote del sindaco Emilio Nuzzo, rimasto ferito in un incidente in scooter poco dopo la notizia della vittoria al ballottaggio contro Carmine Palmieri da parte dello zio.

Nulla di grave per lui, semplicemente qualche ammaccatura alle gambe alle braccia e una frattura al mignolo. Peggio è andata, invece, per Giovanni De Matteis, da poco eletto un consiglio comunale, attualmente in ospedale a Caserta, a seguito di una doppia frattura alla gamba.

I due si stavano recando dal seggio in cui stavano seguendo le operazioni di voto al comitato elettorale di Nuzzo in via Roma quando sono caduti dal mezzo, forse anche a causa della pioggia che ha reso scivoloso l’asfalto, colpendo un’auto.