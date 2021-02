Il casertano Bruno Fabozzi eletto nuovo Presidente della Federatletica campana

L’Atletica campana ha da oggi un nuovo Presidente. Con 1236 voti il casertano Bruno Fabozzi sfonda la soglia del 50% dei voti e batte nettamente al primo turno i due contendenti Ugo de Marsico e Pietro Carpenito.

Fabozzi, Professore di scienze motorie e vice preside della scuola media di San Marcellino, è Presidente uscente del Comitato Provinciale di Caserta e guida dell’Arca Atletica Aversa, società con oltre 50 anni di storia, succede a Sandro Del Naia alla guida della Federatletica campana. Le elezioni, tenutesi nel pieno rispetto dei protocolli Covid, si sono svolte oggi nel Palasport di Cercola, dove si sono riuniti i rappresentanti delle 116 società campane aventi diritto al voto. Una vittoria schiacciante che premia la voglia di cambiamento ed il lungo e meticoloso lavoro svolto da Bruno Fabozzi e dalla sua squadra che ha fatto dell’ascolto delle istanze provenienti dal territorio il suo cavallo di battaglia.

“Con oggi possiamo finalmente iniziare a portare a compimento il nostro progetto di trasformazione e costruzione della nuova Federazione Regionale – ha dichiarato emozionato il neo Presidente Fabozzi – che, d’intesa con il Presidente Nazionale Stefano Mei, faremo il possibile per rilanciare la regina di tutto gli sport nel quadriennio 2021-2024. Daremo nuovo slancio a tutte quelle attività per troppo tempo sono state mortificate da scelte fallimentari, partendo, come è logico che sia, dal settore giovanile fino ad arrivare al variegato e sempre più nutrito settore Master, passando per il sostegno ai tanti atleti campani del settore Assoluti che non dovranno più essere costretti ad abbandonare la nostra regione. Adesso le sfide da raccogliere sono tante – sottolinea il neo Presidente – ed insieme alla squadra che mi ha sostenuto proveremo con forza e determinazione a rilanciare l’Atletica Leggera che rimane, come ci insegna la storia, la più alta espressione dello sport in termini valoriali. Ringrazio il gruppo di amici che mi ha sostenuto in questa affascinante avventura e tutte quelle persone che hanno creduto nella bontà del nostro progetto – conclude Fabozzi – certo di poter contare sulla voglia di fare e di realizzare il futuro della nostra amata Atletica con contributi innovativi ed una indispensabile dose di entusiasmo”.

Il nuovo consiglio regionale campano si compone dei neo eletti consiglieri federali Amalia Di Martino, Mariaelisa Sannino, Giuseppe D’Aponte, Rino Di Leo, Ciro Improta e Carmine Giuseppe Paone. La dottoressa Rosa Nerone, di Mondragone, è stata eletta nuovo Revisore dei Conti.