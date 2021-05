MADDALONI – Cambia sede il centro vaccinale di Maddaloni. A darne notizia il primo cittadino, Andrea De Filippo. Il centro sarà ubicato nella caserma ‘Magrone’ in via Giacomo Sani. Già negli scorsi mesi si era ipotizzato il trasferimento all’interno Villaggio dei Ragazzi ma alla fine grazie ad un accordo raggiunto tra Asl, Comune, Esercito e Prefettura, si è deciso per il trasferimento in una delle due caserme del territorio. Le prime vaccinazioni potrebbero essere somministrate dal 24 maggio.