Il complice dell’attentatore di Nizza arrivato nel Casertano con la sua auto

SPARANISE – È arrivato in Italia, a Sparanise, circa due mesi fa con la propria auto con targa albanese, Endri Elenzi, 28enne cittadino albanese colpito da mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, poiché ritenuto responsabile di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore dell’attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016.

Lo apprende LaPresse da fonti del territorio in cui è stato arrestato Elenzi. Un indizio confermato anche dal sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello: “Quella strada in cui viveva Elenzi, ovvero Corso Saverio Solimene, è stata chiusa per lavori due mesi fa, proprio nel periodo in cui l’albanese stava facendo il trasloco“. Al primo cittadino lo ha confermato anche un esercente che ha la sua attività accanto alla casa del 28enne arrestato ieri sera.

“Probabilmente è entrato in Italia con un permesso turistico e non per motivi lavoratori” spiega a LaPresse il sindaco Martiello, che poi sottolinea: “Abbiamo a Sparanise una comunità albanese molto folta, circa 500 persone, di quei 400 hanno la residenza, una 50ina anche la cittadinanza italiana. Circa 100-200 saranno gli irregolari“.