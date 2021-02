Il Comune di MARCIANISE “recluta” 30 giovani per il Servizio Civile. Grande attenzione sui nomi prescelti

MARCIANISE – È stata prorogata la selezione pubblica per 30 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

La durata del servizio è di dodici mesi e si articola in 25 ore settimanali su 5 giorni, con flessibilità oraria.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

Questo è quanto si legge sul sito istituzionale del Comune di Marcianise.

Casertace, come sempre in queste occasioni, presterà grande attenzione alle procedure di selezione e all’individuazione dei 30 nomi dei giovani che saranno scelti come partecipanti al progetto di servizio civile universale.