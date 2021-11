Il Consiglio Direttivo Nazionale Aiga “sbarca” a S.MARIA C.V.

TEANO (Pietro De Biasio) Il Consiglio Direttivo Nazionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) a Santa Maria CV. Il Presidente Nazionale Aiga Avv. Francesco Perchinunno, ha infatti, comunicato al Presidente della sezione Aiga di Santa Maria CV, Avv. Giuseppe Scala di Teano (nella foto a sinistra) che il 22 gennaio 2022 il Consiglio Direttivo Nazionale sarà ospitato dalla sezione di Santa Maria CV. La sezione, dunque, avrà l’onere di curare l’organizzazione di un evento a cui parteciperanno più di 500 giovani avvocati provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il Presidente Nazionale ha inoltre nominato componente della giunta nazionale l’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, socio della sezione di Santa Maria Cv, nonché ex coordinatore Aiga regione Campania. Per la sezione di Santa Maria CV tante soddisfazioni e grande impegno per i prossimi mesi.