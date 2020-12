Il CORONAVIRUS stronca la vita di un paziente. Era ricoverato in Terapia Intensiva

CESA – E’ deceduto un uomo di 71 anni di Cesa. Era ricoverato nel Covid Hospital di Maddaloni. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e nonostante il ricovero in Terapia Intensiva è morto.

“Giovedì ci rallegravamo per il fatto che non avevamo nuovi positivi, oggi piangiamo una nuova vittima – ha affermato il sindaco Enzo Guida – Questo maledetto virus è così! Alla famiglia colpita da questo lutto le sincere condoglianze ed un abbraccio fraterno. Restiamo vigili, non abbassiamo la nostra attenzione“.