Tasso di incidenza del virus al 10,55% e 198 nuovi contagiati nella sola giornata di ieri, 21 dicembre.

CASERTA Ancora un paziente deceduto e 198 nuovi positivi si sono registrati in Terra di Lavoro nella giornata di ieri. Stando al report giornaliero dell’Asl di Caserta, infatti, sono 198 i nuovi posiviti con un tasso di incidenza del 10, 55%. In calce i dati comune per comune.