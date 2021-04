Il COVID fa un’altra vittima, era ricoverato da 20 giorni

PARETE – Ancora una volta il Covid colpisce la comunità di Parete. Ad annunciarlo il sindaco Gino Pellegrino: “Ho appena saputo della perdita di un altro nostro concittadino. Dopo 20 giorni di ospedale per Covid-19 stanotte ci ha lasciati anche l’amico Carmine D’Amore. Nonostante si fosse trasferito da molti anni in Piemonte non si è mai affievolita l’amicizia e il senso di appartenenza alla nostra città. Un paretano resta tale anche se vive dall’altra parte del mondo. Un abbraccio alla famiglia”. “