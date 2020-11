IL COVID NON FERMA IL TAEKWONDO. Oro di Mario Veneziano agli Europei in Croazia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Oro per Veneziano agli Europei per Club di taekwondo in Croazia.

L’era covid non ferma le attività agonistiche del Taekwondo che cerca di rimettersi in gioco così come sta facendo il Maestro Gennaro Pengue, tecnico presso l’ASD “AERODANCE” di Mondragone. Pengue, nel rispetto dei protocolli federali, ha continuato gli allenamenti per gli atleti che stanno partecipando alle gare di interesse nazionale ed internazionale, così come previsto dai vari DPCM.

Il fine settimana scorso si è svolto a Zagabria, in Croazia, il primo evento internazionale di Taekwondo: Campionato Europeo Per Club 2020. Una competizione di altissimo livello valida per la qualificazione alle prossime Olimpiadi Giovanili ed Europei Under 21.

Il 16 enne, Mario Veneziano, ha dominato nella categoria junior -51 kg vincendo tre incontri: battendo in prima battuta l’atleta sloveno per 23-13 superando poi in semifinale Bosnia Erzegovina per 27-9 e disputando la finale contro un determinato tedesco con il mach terminato 6-6 e superando l’avversario al golden point (round supplementare) per 2-0. “Dopo otto mesi lontani dai campi di gara, dichiara Pengue, non potevamo fare previsioni soprattutto perché gli allenamenti non sono stati costanti, dovendoci preoccupare di mantenere il dustanziamento sociale, così come previsto dal protocollo federale. Questo oro sa di voglia di riscatto, voglia di riprendersi quella libertà che ancora ci viene negata a causa della pandemia”.