Il Covid non “piega” il cuore di MONDRAGONE. Dai migliori locali, pizze gratis per le famiglie in difficoltà economiche

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nell’epoca in cui il Covid oltre a mettere in ginocchio i commercianti e le imprese, ha messo in ginocchio anche moltissimi lavoratori, specie quelli costretti a lavorare in nero, un gesto di solidarietà si trasforma in un comportamento che va lodato ed imitato. È vero sì che il “bene si fa ma non si dice”, ma è pur vero che talvolta è doveroso ringraziare quelle persone che non guardano solo avanti ma si girano anche indietro, per tendere la mano a quei concittadini che vanno avanti a singhiozzo.

Un plauso ai molti pizzaioli mondragonesi dal cuore grande, che non hanno esitato a partecipare ad una gara di solidarietà offrendo gratis le proprie pizze ad alcune famiglie. Qui si pizza, A tutta pizza da Marcello, Molo 46, pizzeria Green Garden da Capone, pizza al taglio da Sorrentino, Virgilio’s pizza, ristorante La Gioia di zi’ Mariuccia e pizzeria Alla Brace hanno regalato un momento di gioia a quanti da tempo non lo vivono più. Va menzionato anche il bellissimo gesto di un imprenditore anonimo che ha offerto 50 uova pasquali ad alcuni bimbi del territorio. Ma questo è solo una delle tante forme di generosità che questo imprenditore compie dall’inizio della pandemia.