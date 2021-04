Il Covid porta via Angela, era ricoverata da 20 giorni. Il cordoglio commosso del sindaco

SANT’ARPINO – Lacrime e dolore nella comunità di Sant’Arpino per il decesso di Angela Iorio, 78 anni, a seguito del contagio da Covid dopo tre settimane di ricovero. A darne notizia alla cittadinanza è il sindaco Giuseppe dell’Aversana: “Devo purtroppo, in qualità di autorità sanitaria, comunicarvi che il COVID ha portato via una nostra concittadina.

Angela Iorio, residente alla via Rodari , di anni 78 , moglie del compianto ragioniere Elpidio Maisto è morta stanotte. Era ricoverata in ospedale da circa venti giorni ed ha lottato contro il virus con l’assistenza di medici ed il conforto dei familiari. Purtroppo non ce l’ha fatta a superare la crisi respiratoria . Lascia figli e nipoti nello sconforto totale.”

“La cittadinanza tutta attraverso l’amministrazione comunale si unisce al dolore delle famiglie Iorio e Maisto per la dipartita della cara Angela. Invito tutti a fare molta attenzione ed essere rispettosi delle regole anti contagio poiché questo maledetto virus è ancora presente nella nostra popolazione.”