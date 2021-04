MADDALONI – Lutto a Maddaloni in zona via Feudo per la morte di Antonietta Cerreto, coniugata Cioffi. Aveva contratto il covid. L’improvviso aggravamento della malattia, ne ha spento purtroppo la vita. Lascia il marito Ferdinando e i figli Filomena, Teresa, Maria, Michele, Raffaele e Anna. La salma sarà benedetta nel cimitero di Maddaloni.