Il COVID stronca la vita di un avvocato ed ex candidato alle comunali

CESA – Il Covid miete ancora una vittima a Cesa. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Oliva, 42 anni. Avvocato molto conosciuto e stimato lascia la moglie Caterina ed i parenti tutti. La salma giungerà domani 3 Aprile alle 16 nel cimitero di Cesa per la Santa Benedizione.

A ricordarlo il sindaco Enzo Guida: “Compagni di classe, amici da una vita, da adolescenti. Una marea di ricordi affiorano mentre provo freddo e sono invaso dalle lacrime. Scavando nelle foto sicuramente troverei qualcuna di quando eravamo ragazzini e ci univa la passione per la musica. Ricordo a casa tua il disco dei Deep Purple, con “Smoke on the Water”, che suonava all’inifinito.

Poi la vita ti allontana e ti riavvicina. Ti chiesi di fare politica con me, aprendo le porte del Pd alla nostra generazione, e tu accettasti con passione. Nel 2015, quella tua voglia di migliorare la nostra comunità, ti portò a candidarti con me alle elezioni comunali.

Fu un onore averti al mio fianco. Il Covid19, che ti ha strappato a tua moglie e a tua figlia, ha allontanato tutti. L’ultima volta che abbiamo parlato di persona sarà stato circa un anno fa, prima del lockdown, eravamo a S. Maria C.V., fuori al Tribunale.

Parlammo di quella che era la prossima campagna elettorale per le comunali e delle nostre vite.

Il Covid da lì a poco avrebbe sconvolto tutto e tutti.

L’ultimo messaggio domenica 21 marzo, ti chiedevo come stavi e tu mi dicevi che ne saresti venuto fuori.

Poi sono iniziate a giungere le notizie di un tuo peggioramento, fino a stamattina. Siamo tutti piombati nello sconforto, increduli, a ripeterci che non è giusto. Da dove sei dai la forza a tua moglie, a tua figlia, ai tuoi familiari di andare avanti. Ciao“.