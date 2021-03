Il COVID stronca la vita di un paziente ricoverato da tempo. “In due giorni, due decessi”

CESA – Il coronavirus non si ferma. Poco fa il sindaco Enzo Guida ha informato la cittadinanza a proposito della morte di paziente residente a Cesa: “Purtroppo anche oggi abbiamo registrato una vittima del Covid. E’ veramente un periodo brutto per la nostra comunità. In due giorni due decessi. Oggi abbiamo appreso dalla morte di un altro nostro concittadino, ricoverato presso una struttura ospedaliera da tempo, che non è riuscito a sconfiggere questo male. La comunità si stringe al dolore di questa famiglia.”

C’è preoccupazione per la situazione in paese: “⭕️Nelle ultime ore si sono registrati diversi casi di nuovi positivi.

⭕️Altre persone attendono l’esito del tampone o si devono sottoporre all’esame, avendo riscontrati i sintomi tipici del virus.” ha concluso il primo cittadino.