Il COVID uccide Carmine, il sindaco: “Con la sua macelleria era un nostro pezzo di storia”

SANT’ARPINO – Ancora una vittima del Covid in provincia di Caserta, questa volta a Sant’Arpino. A perdere la sua battaglia contro il virus è stato Carmine dell’Aversana, macellaio molto conosciuto e amato dai suoi concittadini. A darne notizia è il primo cittadino, Giuseppe Dell’Aversana: “Il Covid ci ha strappato un pezzo di cuore, purtroppo devo annunciarvi, con grande dolore, la morte di Carmine Dell’Aversana. Sono quelle notizie che quando arrivano ti gelano il sangue. Quelle notizie che non vorresti mai sentire. Carmine era un uomo buono, solare, che il mostro Covid ha aggredito e rapidamente portato via alla sua famiglia ed a noi tutti. Con la sua macelleria era un nostro pezzo di storia, un simbolo della vecchia Sant’Arpino, tutti gli volevano bene perché si faceva voler bene e tutti lo conoscevano poiché rispettava tutti. Uomo di pace, camminava con il sorriso stampato sul volto. Ha vissuto in mezzo al popolo ma il virus lo ha lasciato da solo nei suoi ultimi istanti di vita.”