PARETE – Il sindaco Gino Pellegrino ha fatto sapere che nel giro di 24 ore si sono registrati due decessi di persone colpite dal coronavirus a Parete: “Purtroppo tra ieri e oggi altri due decessi per Covid-19 di nostri concittadini. Sentite condoglianze alla famiglia Picone e Alla famiglia De Luca per la perdita dei propri cari“. Il covid insomma, in questa terza ondata sta mietendo ancora vittime.