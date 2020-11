SAN NICOLA LA STRADA – Il Covid continua a colpire in maniera impietosa. Stavolta è soprattutto il mondo della scuola a piangere per la scomparsa di Mauro Simonetti, 45 anni, impiegato dell’ufficio provinciale scolastico, ex provveditorato agli studi di Caserta. Qui sotto un suo ricordo scritto da un amico.