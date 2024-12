Il derby casertano finisce con calciatori presi a pugni e a colpi di bandierina: DUE NEI GUAI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nell’ambito delle attività di contrasto al c.d. “tifo sportivo” la Polizia di Stato di Caserta ha identificato 2 soggetti protagonisti di disordini in occasione dell’incontro di calcio “S. Nicola Calcio 2009 – Academy S. Nicola”, disputato a Recale lo scorso 17 febbraio, valevole per il Campionato di prima categoria.

In particolare, al termine dell’incontro, è scoppiata una rissa tra alcune persone e, ad un pugno ricevuto dal calciatore della “Academy S. Nicola”, un rappresentante della squadra avversaria, che nell’occasione stava svolgendo il ruolo di guardalinee, ha reagito colpendo al capo l’avversario con la bandierina, provocando una profonda ferita, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118.

I soggetti individuati come autori della rissa sono stati denunciati dalla D.I.G.O.S. all’Autorità giudiziaria e, attraverso l’istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso due provvedimenti di “daspo” per complessivi 2 anni, che vietano di accedere a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche disputate dalla squadra di appartenenza, nonché da tutte le squadre di calcio dalla “Promozione” alla “Serie A”, nei campionati italiano ed internazionali, per un periodo complessivo di 2 anni.