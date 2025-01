Il Dg Gubitosa fa l’ospedale al contrario: ha assunto 260 Oss e non ne mette nemmeno uno di notte in Geriatria, reparto degli Oss per antonomasia

Non è servito l’avvento del buon Antonio Meles alla carica di Sitra, cioè coordinatore del Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale, persona capace che però rischia di impazzire di fronte a queste trovate originali. Evidentemente Gubitosa ce l’ha con gli anziani oppure non ha minimamente l’idea di cosa sia l’assistenza notturna ad un anziano. Ovviamente ciò determina un immeritato demansionamento degli infermieri in servizio

CASERTA (G.G.) – Che il direttore generale dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ce l’abbia con gli infermieri o con una parte di loro che lavora all’intenro del nosocomio è fatto noto e più volte dimostrato da questo giornale. Che ce l’abbia, però, anche con gli anziani ci suona nuovo e francamente non è una cosa che fa onore a Gaetano Gubitosa.

Quello che stiamo sostenendo non è una forzatura. Gubitosa negli ultimi tempi, in un periodo di un anno o qualcosa in più, ha assunto 260 Oss.

Ci hanno detto e noi abbiamo controllato che nessuno, ripetiamo nessuno di questi 260, lavora di notte nel posto principale in cui un Oss deve lavorare. È come dire che 1+1 fa 3 e non 2. Dove altro serve una professionalità di questo genere se non in un reparto di Geriatria?

Si tratta di un’area che fa parte del dipartimento di Medicina e chi conosce, anche empiricamente, senza essere un addetto ai lavori, chi ha avuto o ha un anziano in casa, sa benissimo che attorno a lui servono molto di più gli Oss che gli infermieri.

Non è un caso e non è solamente questione di risparmio che le Rsa abbiano, al proprio interno, un numero di Oss molto più alto rispetto a quello degli infermieri.

Gubitosa è come se lo facesse apposta. Per dirla alla Verdone, a lui piace “farlo strano”, a lui piace stupire con effetti speciali. Ho assunto 260 Oss? Ne metto 0, di notte, nel reparto Geriatria, creando un inevitabile demansionamento dei due infermieri in turno. Certe volte ci piacerebbe parlare qualche minuto con questo Gubitosa che vuole farsi bello agli occhi della Regione, di De Luca, del neo indagato per concussione Antonio Postiglione, dimostrando che lui è un risparmiatore.

Ma se tu per risparmiare il fieno ammazzi le vacche, il risparmio sul fieno non serve a nulla. Il risparmio è una scienza e si attua attraverso la razionalizzazione, ai tempi di Cottarelli andava molto di moda la parola “qualificazione” della spesa.

Francamente l’idea che Gubitosa debba stare un altro anno e più alla guida dell’ospedale, visto che, sull’onda lunga dei tempi per il commissariamento per infiltrazioni camorristiche, le scadenze di questa azienda si sono sfalsate rispetto a quelle di tutte le altre Asl e altri ospedali aziendali della Campania, che invece sono in scadenza questa primavera, è semplicemente agghiacciante.

Magari nei prossimi giorni ragioneremo su un altro fenomeno che stiamo studiando bene in modo da non partire con giudizi troppo affrettati.

Lo possiamo definire il fenomeno degli Oss globetrotters, che iniziano il turno in un reparto, poi vanno a turare una falla in un altro reparto, poi magari in un terzo o di nuovo nel reparto di partenza.

Secondo noi, manco bene va. Ma approfondiremo, come detto, la questione in un altro articolo, in modo da sviluppare il nostro pensiero con una maggiore cognizione di causa.