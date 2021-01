IL DJ JOSEPH CAPRIATI PUGNALATO. Si inseguono le voci sulle sue condizioni. Secondo il Tg5 il padre sarebbe intervenuto mentre lui litigava con la madre

CASERTA – Si rincorrono le notizie sulle condizioni di Joseph Capriati, il notissimo dj di fama internazionale, rimasto ferito a causa di una coltellata vibratagli dal padre nel corso di una lite familiare che avrebbe coinvolto, seppur indirettamente anche la madre del 33enne.

Fino a stamattina la situazione sembrava orientarsi verso il meglio, dato che lo staff di Capriati aveva fatto sapere che l’artista casertano era fuori pericolo, con tanto di saluti e di ringraziamenti a tutti i fans che gli hanno manifestato, in queste ore, la propria solidarietà. Nel pomeriggio invece dall’Ansa è arrivata la notizia che il 33enne è ancora in pericolo di vita; lesue condizioni vengono giudicate in miglioramento, ma la prognosi – fanno sapere dal nosocomio casertano – resta riservata, e solo domani verra’ sciolta dal primario del reparto di chirurgia interna. Capriati e’ stato ferito al torace, ma il fendente gli ha trapassato un polmone costringendo i medici dell’ospedale di Caserta ad un intervento urgente che e’ riuscito.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, stando a quello che è emerso da un corposo servizio andato in onda al Tg5 delle 13, pare che la discussione sia nata tra Capriati e sua madre. Rispetto a questa discussione, sembra che il padre abbia impugnato il coltello e pugnalato il figlio. Ovviamente se ne sta parlando tantissimo perchè la reputazione artistica di Capriati è molto alta, è ormai un dj tra i più importanti del mondo ed ogni sua serata ha un cachet di almeno 40mila euro; peraltro sviluppa la sua attività artistica non solo in Italia, anzi, per la maggior parte del tempo, è fuori dal nostro paese con tante trasferte negli Stati Uniti d’America che, si sa, rappresentano la culla di espressioni artistiche come quelle di Capriati le quali, nel tempo del digitale, hanno fatto diventare i dj delle vere e proprie star internazionali.

Si configura come quasi beffardo il messaggio che il 33enne aveva scritto alla vigilia di Natale, quando, dopo aver raggiunto la propria famiglia a Caserta, aveva espresso un pensiero sul significato della festa: “Il Natale per me e’ l’enorme fortuna di avere una famiglia unita, che condivida queste cose impagabili“.