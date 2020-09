TEVEROLA – Un dramma che potrebbe trasformarsi in tragedia si è verificato pochi minuti fa a Teverola precisamente in via Milano, un’arteria che insiste nella zona sud, dunque più contigua ad Aversa nei pressi del caseificio Caputo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti un armadio sarebbe caduto su una donna, di circa 50 anni, la quale è rimasta schiacciata. Trasportata in codice rosso all’ospedale civile di Caserta dove versa in gravi condizioni.