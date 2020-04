IL DRAMMA. Inutili i soccorsi per l’uomo trovato morto vicino al cimitero

SANT’ANGELO IN FORMIS (CAPUA) – Aveva 57 anni F.D.F. l’uomo trovato stamattina senza vita vicino al cimitero di Sant’Angelo in Formis (LEGGI QUI), dov’era giunto in auto. Si era allontanato dalla sua casa e molto probabilmente il dramma si è consumato proprio nelle ore notturne.

Lavorava in una ditta della filiera delle macellerie. Si era trasferito da tempo da Sant’Angelo in Formis a Capua.

L’ambulanza di soccorso, stamattina, ha squarciato il silenzio del paese in lockdown da coronavirus, già alle 7.30 del mattino. Quando i sanitari sono giunti sul posto, per l’uomo non c’è stato, purtroppo, niente da fare.