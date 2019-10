Il falso medico Maria Vitolo torna in libertà ma è già stata condannata in primo grado

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – Maria Vitolo, la falsa dottoressa, è tornata in libertà. Arrestata qualche mese fa, nel dicembre 2018, è riuscita ad ottenere dal giudice un provvedimento di clemenza rispetto alla sua posizione cautelare. E’ già stata giudicata e condannata in primo grado. La donna lavorava presso la casa di Cura Alma Mater Villa Camaldoli’ a Napoli. In tale struttura svolgeva il servizio di guardia medica percependo i relativi onorari per un importo pari a 11 mila euro. Vitolo millantava il conseguimento di una laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Caserta.