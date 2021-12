Il fratello del sindaco e la figlia rischiano la vita durante il nubifragio: “Vivi per miracolo”

CASAPESENNA – Ha deciso di raccontare tramite il suo profilo Facebook quello che evidentemente è stato un terribile momento per sé stesso, per la figlia e per gli amici di questa.

Il dirigente del comune di Teverola Raffaele De Rosa, fratello di Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna, ha rischiato seriamente un gravissimo incidente assieme alle persone che accompagnava ad una festa in provincia di Salerno.

Un torrente in piena, scrive De Rosa, ha travolto la propria vettura facendo perdere il controllo del mezzo. La fortuna, continua sempre su Facebook il dirigente comunale, è che la vettura era abbastanza grande e pesante, condizione necessaria per evitare il peggio e attraversare un tratto di strada interessando dallo straripamento del corrente.

Nel post che potete trovare in calce all’articolo, De Rosa si lamenta bella gestione delle strade.