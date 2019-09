Il GIORDANI, istituto di alta tecnologia. Droni guidati dagli studenti nel progetto internazionale

CASERTA – E’ in corso al secondo meeting, in Polonia, relativo ad un progetto Erasmus dal titolo Echo Drone:

flying robots for Enviromental Monitoring. L’idea del progetto nasce proprio dall’ Istituto F.Giordani



per dare l’opportunità agli studenti di mettere in pratica gli studidi questi anni. La dirigente Antonella Serpico ha colto questa opportunità che staconsentendo ad un team di 24 alunni di diverse specializzazioni, di coordinarsi e lavorareintegrandosi, sotto la guida dei professori Patrizia Lucibello, Francesco Colussi e Alessandro Giliberti.La durata del progetto è di 24 mesi e prevede 3 mobilità all’estero. Nel primomeeting tenutosi a Caserta nel febbraio scorso, il nostro istituto (scuola polo) ha dato tuttoil supporto tecnico e didattico relativo alla costruzione e al pilotaggio dei droni, concludendole esercitazioni sul campo di volo a Piana di Monteverna. Negli incontri successivi gli studentiimpareranno e perfezioneranno tecniche di pilotaggio con un drone Parrot Disco FPV acquistatoappositamente , al fine di monitorare il territorio dal punto di vista ambientale e migliorarlo.Gli studenti infatti, dovranno rilevare i livelli di inquinamento e delle acque dei territori in cuile scuole in partenariato insistono. I dati verranno raccolti ed inseriti all’interno di un reportdi monitoraggio ambientale che le scuole diffonderanno affinché si stimoli una riflessione sia alivello politico che di società civile, in merito alle condizioni di salute degli ambienti tropici edantropici da cui provengono gli studenti. Il progetto vede come partners le scuole :Scoala Gimnasalia Petru Rares di Hirlau (Romania), Zespol Szkol Technicznych in.gen.prof.S. Kaliskiego di Turek (Polonia) e FevziyeTezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi di Kartepe(Turchia).I prossimi meeting si terranno a febbraio in Romania e maggio in Turchia.

I nomi degli studenti in trasferta del Giordani in Polonia: Cristian Bastone della 4Atl; Francesco Pio Riccio della 5Ac; Francesco Gatto della 5Ei; Ernesto Borrelli della 5Ei; Raffaele Sulipano della 4Ci; Giovanni Savini della 5Ci.