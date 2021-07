Il giovane Christian non ce l’ha fatta: è morto il centauro coinvolto nel tremendo incidente lungo l’Appia

SAN TAMMARO – Ha smesso di battere il cuore di Christian, il giovane centauro rimasto coinvolto in un sinistro la sera di sabato 26 giugno, lungo la via Nazionale Appia nel tratto che ricade nel territorio del comune di Casagiove. Il giovane, in sella alla sua moto, si scontrò con una Fiat 500.

Il mezzo sul quale viaggiava Christian prese immediatamente fuoco. Fu un passante, con un atto eroico a tirare fuori il corpo del ragazzo avvolto completamente dalle fiamme. Fu subito trasferito al centro grandi ustionati dell’ ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scorso 30 giugno era stato sottoposto al primo di una lunga serie di interventi che avrebbe dovuto affrontare. Stamattina, invece, la triste notizia della sua dipartita ha scosso il Casertano. A rendere noto il triste epilogo è stato il papà Mario, con un lungo post su Facebook: “Nostro figlio Christian è venuto a mancare durante la notte. Le sue condizioni erano da sempre molto gravi e il suo cuore ha smesso di funzionare spezzando la sua giovane vita. Noi genitori insieme a Christian abbiamo sentito la vicinanza di tutti quelli che hanno voluto essere presenti durante la sua lunga agonia. Sarà ricordato come L’AMICO DI TUTTI, perché grazie al suo carattere allego e disponibile era amato fin da subito da chiunque facesse la sua conoscenza.”