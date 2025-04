Il Governo: “All’aeroporto di Grazzanise possono decollare e atterrare gli aerei civili”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Ne dà notizia il deputato della lega Gianpiero Zinzi: “un ottimo risultato ed una premessa per lavorare finalmente alla nascita del nuovo hub”

GRAZZANISE – “E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero della Difesa ha inserito l’aeroporto di Grazzanise tra quelli in cui ‘l’attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze militari’. Un ottimo risultato che tiene conto delle necessità di crescita e sviluppo del nostro territorio e con cui viene così valorizzata un’infrastruttura fino a questo momento destinata ad uso esclusivamente militare“. Lo afferma il deputato della Lega e coordinatore del partito in regione Gianpiero Zinzi. “Grazie al nostro intervento in Parlamento – sottolinea il deputato leghista – un anno e mezzo fa alla Camera con un ordine del giorno approvato dal Governo e più di recente con una sollecitazione rivolta più specificatamente al Ministero della Difesa, va avanti l’iter con cui avevamo chiesto che venisse rimodulato il sistema aeroportuale campano. La Lega ha portato avanti con grande senso di responsabilità questo impegno, dando seguito al grande lavoro del Mit e del ministro Salvini che tanto si sta spendendo per la riorganizzazione dei trasporti nel Mezzogiorno e in Campania. Grazzanise

– conclude Zinzi – sarà nel nuovo piano nazionale aeroporti e siamo determinati a centrare l’obiettivo nell’interesse dei nostri cittadini”.