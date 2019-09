Il LAGO DEL MATESE non è una DISCARICA. Domenica 22 giornata ecologica per ripulire l’area

GALLO MATESE – L’Associazione “Ice Carp Team” di Caserta è lieta di presentare un’iniziativa a sfondo ambientale che si terrà domenica 22 Settembre nel Comune di Gallo Matese.

Nel dettaglio, l’associazione no profit ha organizzato una giornata ecologica per la pulizia del Lago di Gallo Matese. Questa iniziativa sarà aperta al pubblico, gratuita e rappresenta un invito per chiunque voglia dare il proprio contributo a risanare lo specchio d’acqua al confine tra la Campania ed il Molise. Il lago, che bagna il versante Molisano del Matese, è costantemente sotto tiro da parte di individui che lo utilizzano come discarica industriale e, pertanto, un costante controllo per salvaguardalo sarebbe doveroso. La prima pietra, simbolica ed allo stesso tempo proattiva, la sta posando l’Associazione Ice Carp Team. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività al tema ambientale e stimolare la pubblica amministrazione a realizzare serie e continue azioni di sorveglianza e tutela di questo patrimonio campano. La giornata ecologica è resa possibile grazie anche al sostegno del Parco Regionale del Matese e alla collaborazione del Comune di Gallo. Tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa, si ritroveranno alle ore 7.00 presso il “Bar di Pietrantonio”. Le operazioni di pulizia inizieranno alle 7.30, con la suddivisione in squadre, e termineranno alle 13.00 circa con la possibilità di condividere il pranzo. L’iniziativa sarà seguita da una manifestazione sportiva che si terrà il fine settimana successivo (27-29 Settembre 2019) presso il Lago di Gallo Matese.

L’Ice Carp Team di Caserta, con alla presidenza Gabriele Russo, marcianisano DOC, è un’associazione con molteplici finalità, che nasce per mettere come network di pesca sportiva e praticanti, accomunati dalla stessa passione: il Carpfishing. Disciplina che ha come scopo la cattura ed il rilascio del pesce, nel massimo rispetto, tutelando lo stesso e la natura che lo circonda. La seconda finalità di questa associazione è la tutela dell’ambiente circostante, dalle sponde alla vegetazione, infatti quest’ultima si impegna ad organizzare manifestazioni e giornate ecologiche per salvaguardare i bacini Campani e la natura circostante.