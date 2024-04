Il Lotto fa felice un giocatore casertano, vinti 14mila euro

MADDALONI – Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 8-47-90 sulla ruota Nazionale. In provincia di Napoli da segnalare una vincita da 15mila euro a Ercolano e una da 9mila euro a Bacoli. Doppia vincita da 13.750 a Maddaloni, in seguito ai numeri 8-48-90 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno.