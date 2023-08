IL LUTTO. Brutto male porta via ex capo dei vigili urbani

VALLE DI MADDALONI – E’ stata una malattia a debilitare e poi a portar via dalla sua famiglia Aldo piccoli, ex comandante dei vigili urbani di Valle di Maddaloni.

67 anni, Piccoli era andato da qualche anno in pensione, continuando a vivere in città. Si tratta di una persona apprezzata per gli anni in cui ha indossato la divisa ed è stato a capo dei caschi bianchi di Valle di Maddaloni.

Nelle prossime ore verrà notte resi noti luogo e orario del funerale.