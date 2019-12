IL LUTTO e la tristezza. Ecco i messaggi di cordoglio per la morte del 12enne Paolo Zimbardi, investito e ucciso mentre era in bici

ARIENZO (Christian e Lidia de Angelis) – Tanto dolore per la morte del 12enne Paolo Zimbardi, investito da un automobilista 21enne di Maddaloni, mentre era in bici il piccolo. In queste ore sono centinaia i messaggi di addio e cordoglio di una comunità sotto shock per questa perdita ingiusta. Paolo Zimbardi era solito fare quel giro in bici tutti i pomeriggi: un’intera comunità sotto choc per la morte del 12enne. Paolo stava facendo un giro in bici quando è stato travolto da una Fiat Bravo guidata da un uomo di San Felice che subito si è accorto della gravità della situazione. Lo avrebbe centrato in pieno, sarebbe finito sulla vettura e morto sul colpo.

La vittima Paolo Zimbardi che lascia nel dolore il padre Roberto Zimbardi, fabbro molto conosciuto in zona, la madre Genoveffa e la sorella Assunta di 17 anni stravedevano per lui. Questo il messaggio dei membri del Comitato Festa S.S. Martiri Clemente e Costanza – Arienzo che scrivono: “Il Comitato Festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Clemente e Costanza, vivamente addolorato per l’improvvisa scomparsa del piccolo Paolo, manifesta sentimenti di profondo cordoglio e porge sentite condoglianze a tutta la famiglia Zimbardi.” I componenti della squadra Valle di Suessola Asd: “Profondamente addolorati e increduli per la tragedia che ha colpito il piccolo Paolo, il presidente, i dirigenti, lo staff tecnico e i tesserati tutti dell’ASD Valle di Suessola si stringono intorno al dolore che ha colpito la famiglia Zimbardi. Rip campione.” Nei prossimi giorni sarà eseguito l’esame autoptico sulla salma presso l’ufficio di medicina legale dell’ospedale di Caserta e poi in settimana dopo saranno celebrati i funerali del piccolo angelo.