IL LUTTO. MADDALONI. Noto commerciante muore durante intervento chirurgico

MADDALONI – La comunità di Maddaloni è sotto shock per la scomparsa di Salvatore Tenneriello , 55 anni, noto e stimato gioielliere del centro cittadino. L’uomo è deceduto durante un delicato intervento chirurgico al pancreas. La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenti clienti, amici e conoscenti.

Tenneriello gestiva da anni un’oreficeria in via Roma, punto di riferimento per molti maddalonesi. Conosciuto non solo per la professionalità e la competenza, ma anche per il suo tratto gentile e la disponibilità, era una figura molto apprezzata nel tessuto commerciale e umano della città.