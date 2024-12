IL LUTTO. Papà casertano muore a 48 anni

Ricoverato in ospedale da qualche giorno ma nessuno si aspettava un epilogo del genere

CASAPULLA – Lutto nella comunità di Casapulla per l’improvvisa dipartita di Antimo Martucci, 48 anni. Ricoverato in ospedale da qualche giorno ma nessuno si aspettava un epilogo del genere. Antimo era molto conosciuto in città, ma anche nei comuni limitrofi. Aveva la passione per le auto d’epoca e anche per questo aveva avuto modo di conoscere e farsi conoscere da tanti altri appassionati.

Lascia la moglie, psicologa, e una figlia.