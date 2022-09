IL LUTTO. Si è spenta la Presidente dell’Aism: una vita passata al servizio dei deboli

Ha dedicato gran parte della sua vita alla battaglia a sostegno delle persone in difficoltà

CASAGIOVE – E’ una giornata triste per la provincia di Caserta e per tutti gli iscritti e i sostenitori dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Nelle ultime ore si è improvvisamente spenta Francesca Plastina Russo, attivissima Presidente dell’Aism Caserta e madre dell’ex consigliere comunale e provinciale di Caserta, Mario Alessandro Russo, e del dott. Gianluca Russo. Di grande generosità, la signora Plastina Russo ha dedicato gran parte della sua vita alla battaglia a sostegno delle persone in difficoltà. Una morte improvvisa di una donna che è stata “un irripetibile riferimento alto e nobile di dedizione, di servizio ai deboli e di solidarietà”, così la ricorda il Comune di Casagiove attraverso le parole del sindaco.