Il maxi incendio in zona Asi. Rogo ancora attivo, cittadini tappati in casa per l’aria irrespirabile

GRICIGNANO D’AVERSA – Dopo oltre 30 ore il rogo esploso nella zona industriale di Aversa Nord, sul suolo di Gricignano D’Aversa, è ancora attivo. Il fuoco non è stato spento del tutto e la nube di fumo, ridotta rispetto a ieri, continua a sovrastare i comuni della zona rendendo l’aria irrespirabile. Cittadini costretti a stare in casa con porte e finestre ben chiuse per evitare il terribile odore di bruciato. L’Arpac, dopo i primi rilievi, non ha registrato sostanze inquinanti provocate dall’incendio. Proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.