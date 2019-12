IL MERCATO DELLA DROGA TRA CAPUA E DINTORNI. Scelta la data dell’udienza al processo per Teresa Vitolo, Fusco, Gaetano Diana e altri 10

CAPUA (t.p.) – E’ stata fissata la data dell’udienza preliminare per 13 imputati accusati dalla Dda di Napoli, pm Giordano, di spaccio nei comuni dell’agro Caleno, Vitulazio, Camigliano e Capua ma non solo anche nell’agro aversano, in città come Casal di Principe. Sotto accusa si trovano: Teresa Vitolo (di Capua, detenuta a Rebibbia), moglie di Carlino Del Vecchio, e Gaetano Diana (di Casal di Principe), figlio di Elio Diana. Inoltre ci sono il fratello Pasquale Vitolo (di Capua, detenuto a Lanciano), Michele Fusco (Capua, detenuto a Siracusa), Stefano Fusco (di Capua, detenuto a Sieacusa), Antonio Merola (di Capua, detenuto a Siracusa), Antonio Nespoli (di Bellona, detenuto a Siracusa), Tommaso Nigro (di Vitulazio, agli arresti domiciliari), Gennaro Russo (di Vitulazio) ed Erjon Bixi (albanese). Invocato il processo per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio anche per Rita Fusco (di Pastorano), Silvio Fasanella (Camigliano), Carmine Fasanella (Camigliano). Nel collegio difensivo gli avvocati Paolo Di Furia, Angelo Raucci, Carlo De Stavola, Raffaele Russo, Renato Jappelli.