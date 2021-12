IL MIRACOLO. Il giorno successivo a quello segnato dall’esplosione, al secondo piano crollato, sarebbero andati ad abitare due giovani sposi e il loro bimbo di 20 giorni

SAREBBERO MORTI TUTTI. La tragedia ha ucciso i coniugi Mario Sgambato e Giuseppina Sammaciccio. L’appartamento preso in affitto era pronto ed arredato. Una vicenda che evoca quella riportata nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”, di ispirazione autobiografica

SAN FELICE A CANCELLO (g.g) – La desolante, sconfortante tragedia che ha strappato alla vita i coniugi Mario Sgambato e Giuseppina Sammaciccio, morti a seguito della tremenda esplosione causata da una fuga di gas, contiene un retroscena incredibile, che dimostra quanto sia importante, per i credenti, la mano della Divina Provvidenza, o le variabili (che forse sarebbe meglio definire, in questo caso, varianti casuali) nei destini dell’uomo.

Al secondo piano della bella casa di via Napoli, a Cancello, sarebbe andata ad abitare una coppia di giovani coniugi e il loro figlio, nato da soli 20 giorni. Quel secondo piano, sbriciolatosi al pari del resto dell’immobile, era pronto, già arredato, già perfezionato fino ai dettagli.

Solo alcune difficoltà logistiche hanno impedito a marito, moglie e neonato, di stabilirsi nell’appartamento già a partire dai giorni precedenti alla tragedia. Ma i problemi erano stati tutti sistemati e quel secondo piano, preso in affitto, avrebbe accolto le giovani vite dei coniugi e del loro bambino, proprio nel giorno successivo a quello dell’esplosione.

La tragedia sarebbe stata ancora più devastante, perché, visto com’è collassata la casa, nessuno degli occupanti del secondo piano avrebbe avuto scampo.

Una vicenda che evoca quella riportata nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”, di ispirazione autobiografica. I suoi genitori morirono insieme per una perdita di monossido di carbonio nella loro casa di Roccaraso. Sorrentino doveva essere lì con loro, e sarebbe morto anche lui, ma rimase a Napoli per vedere Maradona giocare al San Paolo.