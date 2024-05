IL NOME. A breve l’udienza di convalida per il 40enne arrestato dopo aver picchiato la moglie in strada

MONDRAGONE – Dovrebbe essere celebrata domani, mercoledì, l’udienza di convalida dell’arresto di Vincenzo Pizzella, finito in manette sabato sera con l’accusa di aver aggredito in strada la moglie, lungo via Como, a Mondragone, davanti alle figlie piccole.

I militari dell’Arma, giunti all’indirizzo segnalato dopo pochi minuti, sono stati accolti dalla vittima, una 32enne che, stremata dalle violenze subite, riscontrate anche dalle numerose ecchimosi presenti in varie parti del corpo, ha subito denunciato di aver subito un’ennesima aggressione da parte del proprio compagno convivente e di essere seriamente preoccupata per la propria incolumità e di quella delle due figlie minori.

La donna ha aggiunto che per sfuggire alla furia dell’uomo, scaturita da futili motivi, aveva trovato riparo presso l’abitazione di alcuni vicini e che lo stesso, prima di allontanarsi e rinchiudersi in casa, le aveva sottratto con violenza il proprio smartphone.

Pizzella, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito dopo l’arresto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.