IL NOME. Aggredisce la mamma per avere 20 euro e comprare droga: ARRESTATO

Si tratta di un giovane pregiudicato

MADDALONI – I carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno arrestato un 26enne pregiudicato, Christian Magliocca, con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, nella serata di ieri, ha aggredito con schiaffi e pugni la madre che si era rifiutata di consegnargli 20€ per l’acquisto di stupefacenti. È avvenuto in una zona centrale.

A telefonare al numero di emergenza “112” è stata la stessa vittima stufa di essere giornalmente maltrattata, minacciata e picchiata dal figlio.

Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno subito notato gli evidenti graffi sul volto della donna che, molto agitata e provata, ha loro riferito di essere stata, poco prima e per l’ennesima volta, picchiata dal figlio a cui non aveva voluto dare i soldi per l’acquisto di stupefacenti.

Il giovane che subito dopo l’aggressione si era allontanato da casa, è stato rintracciato dai carabinieri mentre girovagava per le vie cittadine a poca distanza dall’abitazione familiare.

Tratto in arresto è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

In sede di denuncia la donna ha riferito di analoghi episodi di aggressioni subiti, anche nel recente passato, ad opera del figlio che però non aveva mai denunciato nella speranza che questi ritornasse in se.