IL NOME. TRAGICO INCIDENTE. Auto si ribalta nella rotatoria e prende fuoco, muore 25enne

Il drammatico incidente ieri sera nei pressi del bar Movida

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN PRISCO/SAN TAMMARO – Tragico incidente questa notte intorno alle ore 00:30, tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere, in via Cupa, pochi metri dopo il noto Bar Movida in via Consiglio d’Europa. Un’auto di marca MG, di colore arancione, con a bordo un gruppo di giovani, si è ribaltata mentre percorreva una rotatoria interna a una strada privata della zona. Alla guida Alessio Russo, 25 anni residente a San Tammaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’auto, dopo essersi ribaltata, ha preso fuoco, rendendo ancora più difficili i soccorsi.

Feriti in modo lieve gli altri 4 passeggeri. Secondo una prima ricostruzione l’auto transitava in una strada adiacente allo svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere, un’area spesso frequentata dai giovani durante le ore notturne. La vettura, mentre affrontava una rotatoria interna, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata.