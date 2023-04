IL NOME. CLAN DEI CASALESI. L’esattore di Carlino Del Vecchio arrestato con una pistola e centinaia di documenti falsi

CASAL DI PRINCIPE – Sono emersi ulteriori particolari sull’arresto e il trasferimento al carcere di Poggioreale, di cui vi abbiamo dato notizia 48 ore fa circa, di un uomo di Casal di Principe, finito in manette dopo che i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione 164 documenti falsificati, tra i quali carte di identità parzialmente compilate e in bianco, patenti di guida, codici fiscali e tessere sanitarie, una pistola Beretta cal. 7,65, carica e con matricola abrasa, 28 cartucce cal. 9 Luger e 42 cartucce cal. 7.65.

Si tratta di Gianluca Piazza, 37enne, volto già noto alle forze dell’ordine poiché ritenuto vicino al gruppo criminale di Augusto Bianco e quindi di Francesco Cicciariello Schiavone.

Per il collaboratore di giustizia Massimo Pannulo, Piazza aiutò il capozona di Santa Maria Capua Vetere del clan dei Casalesi, Carlino Del Vecchio, durante la sua latitanza nel 2002, quando l’uomo arrestato ieri aveva appena 16 anni. Carlino Del Vecchio è fratello di Eufrasia Del Vecchio, attualmente indagata dalla Dda di Napoli nell’inchiesta sul rapporto tra il clan dei Casalesi e il mondo dei servizi sociali.

Arrestato in almeno due blitz sul clan Schiavone nel 2004 e nel 2008, un altro pentito ha parlato in passato di Piazza, definendolo come ‘esattore della zona di Santa Maria, Capua e anche Pignataro.