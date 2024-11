IL NOME. Distrugge la casa e picchia la moglie. Poi la minaccia anche davanti ai carabinieri: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

RIARDO – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato l’arresto avvenuto pochi giorni fa, 30 ottobre, di Pasquale Morcone.

L’uomo, residente a Riardo con moglie e figlia minore, mercoledì scorso ha iniziato a rompere i mobili, suppellettili e a minacciare e aggredire la moglie davanti alla figlia minore.

Morcone è poi uscito di casa e in quegli attimi è stata la sua compagna a chiamare i carabinieri.

La donna ha raccontato tutte i militari, spiegando che non era il primo atto violento compiuto dal marito, il quale, dopo aver minacciato la compagna anche davanti ai carabinieri, è stato arrestato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

In queste ore c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto con obbligo di dimora in provincia di Roma per il trentacinquenne.