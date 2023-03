IL NOME. Documenti falsi per i finanziamenti: così comprava tv ed elettrodomestici: ARRESTATO

VILLA LITERNO – Venerdì sera i carabinieri, hanno identificato, durante un controllo alla circolazione stradale, un soggetto casertano e nel corso della perquisizione personale e veicolare lo hanno trovato in possesso di documenti di identità falsi (QUI I PRIMI DETTAGLI).

Si tratta di Giuseppe Puoti, 43enne di Villa Literno. Gli immediati accertamenti e la perquisizione domiciliare hanno consentito di rivenire e sequestrare numerose carte di identità elettroniche e tessere sanitarie contraffatte. I documenti sono risultati essere stati utilizzati per stipulare contratti di finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici e materiale informatico in numerosi esercizi commerciali dell’agro aversano.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Puoti

è uno dei due protagonisti dell’arresto avvenuto a Civitanova, nelle Marche. Nel giugno 2022, il 43enne e un altro soggetto sono finiti in manette, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Entrambi furono anche denunciati a piede libero in concorso per tentata truffa e sostituzione di persona. Erano entrati nella filiale dell’Unicredit di via Carducci a Civitanova chiedendo di fare un prelievo urgente di mille euro e presentando una carta di identità falsa.